Горняк22: Врачи рассказали, что им запрещено диагностировать коронавирус у детей

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

В России пока не пришли к единому мнению о сроках запуска вакцинации от коронавируса среди подростков. Пока 1 января называют официальным стартом прививочной кампании среди этой категории населения

Минздрав РФ якобы запрещает педиатрам ставить диагноз «коронавирус» детям с нетипичным ОРВИ, который по симптомам похож на COVID-19, о чем сообщает URA.RU.

В настоящее время часть врачей настаивает на введении детской вакцинации уже в начале 2022 года. По их словам, в некоторых регионах в переполненных больницах дети лежат уже в коридорах.

«Симптомы у детей похожи на ОРВИ. Только температура поднимается до 40 градусов и не сбивается. Врачи якобы подозревают новую форму некоего детского коронавируса. Официально минздрав РФ его не признает», – рассказали в здравоохранении.

При этом противники детской вакцинации подчеркивают, что препарат еще не прошел все исследования. Сейчас в правительстве готовят доклад о детской вакцинации от коронавируса президенту Владимиру Путину.

«Детей нужно защитить от коронавируса, хоть они и болеют им гораздо меньше остальных. Кроме того, дети нередко бывают переносчиками COVID-19. Детскую вакцину от коронавируса, думаю, скоро зарегистрируют. Все будет зависеть от окончания испытаний. В США уже приступили к вакцинации подростков», – отметил главный научный сотрудник Центра имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее «Толк» сообщал, где в Алтайском крае можно поставить прививку от COVID в нерабочую неделю. Напомним, что всем желающим вакцинироваться нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Также жителей Барнаула просят не забывать носить маски и соблюдать дистанцию.

ТОЛК