Горняк22: Нужны QR-коды: в пунктах вакцинации Барнаула ажиотажный спрос на прививки

Пункт вакцинации в ТЦ "Геомаркет" Фото: "Толк"

Многие горожане признаются, что вынуждены привиться для сохранения работы, но есть и те, кто действительно опасается за свое здоровье и надеется только на вакцинацию

В пунктах вакцинации, организованных в торговых центрах Барнаула, продолжается ажиотаж. Многие горожане скорее спешат привиться, чтобы получить заветный QR-код. Кого-то вынуждает перспектива потерять работу, кто-то решился на прививку из-за роста заболеваемости, а есть и те, кто прививается третий раз – то есть ревакцинируется.

Прививайся или увольняйся

Во второй половине дня 1 ноября более 100 человек дожидались своей очереди, чтобы сделать прививку в пункте вакцинации в торговом центре «Геомаркет» .

01 ноября, 6:04

Эксперимент «Толка». В ТЦ Барнаула оказалось легко пройти по чужому QR-коду

Простой эксперимент с использованием чужого сертификата позволил журналисту «Толка» пройти в несколько торговых центров. Многие проходят в ТЦ без QR-кодов, говоря, что идут за продуктами или в аптеку

На входе администратор Татьяна разъясняла людям, что «Спутник Лайт» ставят только тем, кто пришел на ревакцинацию, или переболевшим коронавирусом полгода назад и более.

Как оказалось, многих интересовала именно эта вакцина. Люди прямым текстом говорят, что им как можно быстрее необходимо получить QR-код.

«Начальство поставило условие: или пиши заявление на увольнение, или ставь прививку. Я в торговом центре «Огни» работаю. В пользу вакцины я не верю. Слышала о случаях, когда привитые болели сильнее, чем непривитые», – рассказала жительница Барнаула Маргарита.

Другая женщина из очереди тоже пришла на прививку из-за работы. Яна трудится поваром в детском саду:

«У меня был медотвод по неврологии. Продлевать не хотят. Я в ужасе, если честно. Боюсь прививаться, но работать надо».

Барнаулец Валерий Лезнов рассказал, что в первый раз делал прививки весной, а теперь пришел на ревакцинацию:

«Обе прививки полгода назад перенес легко, ничего со мной не произошло. Поэтому и сейчас никаких опасений нет».

Собеседник признался, что верит в то, что вакцина способна защитить от коронавируса, хотя и за обратными примерами далеко ходить не приходится. По словам мужчины, его сын и сноха пока прививаться не спешат.

«Если бы заболевшие сидели дома и не шарились, не было бы такой заболеваемости. У нас на работу одна такая пришла, хотя знала, что болеет коронавирусом», – рассказала еще одна женщина, ожидающая прививку.

По словам собеседницы, эта ситуация произошла буквально на днях в одном из городских заведений общепита.

«Уходите, здесь чистая зона»

Основная очередь в «Геомаркете» находится в одном помещении, а осмотр терапевтов и сама вакцинация – в другом. На входе всем предлагают бесплатные бахилы.

Здесь врачи сидят за небольшими ширмами. Пришедшие на вакцинацию осмотр проходят в порядке живой очереди.

Пункт вакцинации в ТЦ «Геомаркет» Фото: «Толк»

Две девушки рассказали, что пришли именно за «Спутником Лайт», хотя ранее не вакцинировались и не болели.

Никто из медицинского персонала общаться с «Толком» не захотел. Одна из женщин в белом халате и вовсе смутилась от присутствия журналистов, и начала громко кричать: «Уходите, здесь чистая зона!». При этом ее не смущало, что в этот момент в помещении находились десятки людей в верхней одежде.

Из одной очереди в другую

В торговом центре «Весна» пункт вакцинации открылся 30 октября – в день введения системы QR-кодов. Их в этом ТЦ проверяют тщательно, но достаточно сказать, что ты идешь на вакцинацию, в аптеку, или за продуктами – пропустят без всяких вопросов.

Конечно, и здесь была очередь на вакцинацию, но визуально она оказалась не столь многочисленной, да и продвигалась достаточно активно.

«Мы сегодня полдня у «Праздничного» простояли в очереди и сюда приехали. Там всего восемь человек в час успевают вакцинировать», – рассказала жительница Барнаула Тамара.

Пункт вакцинации в ТЦ «Весна» Фото: «Толк»

Еще одна девушка из очереди Ольга рассказала, что хотела сделать прививку еще в июне, но потом несколько раз болела, из-за чего вакцинацию приходилось откладывать:

«Во-первых, я для себя хочу привиться, а, во-вторых, у меня ребенок ходит в бассейн, а скоро и туда без QR-кода не пустят».

Жительница Барнаула Юлия рассказала, что пришла прививаться исключительно из-за QR-кода, чтобы и дальше водить ребенка-инвалида в секцию по фигурному катанию.

Телеканалу «Толк» в очередях на прививки барнаульцы также отвечали, что прививаются из-за страха тяжело заболеть и заразить родных. Сейчас медики констатируют: спрос ажиотажный, но сколько он продлится, предсказать трудно.

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