Горняк22: Какую болезнь можно вылечить 2 ноября: народные приметы на Артемьев день

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки устраивали пышные пиршества для атаманов, наблюдали за поведением волков, а также занимались лечение желудочных заболеваний

2 ноября отмечается народно-христианский праздник «Артемьев день». По-другому его называют «День атаманов», «Артемий» и «Садок». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 2 ноября

Со 2 ноября по селениям начинали бродить волки, а наша предки, в свою очередь, по их поведению судили о будущей погоде. Например, если в этот день они начинали выть – это предвещало скорые морозы.

В этот день мужчины занимались починкой заборов, а женщины рубили капусту и делали из нее различные закуски.

Все знахари на Артемия лечили желудочные заболевания. Считалось, что, имея подобные недуги, следует помолиться святому, и он поможет в исцелении.

Артемий считается покровителем военных и атаманов. Молитвы в этот день защитят их от нелепой смерти.

2 ноября для атаманов и их дружин устраивали пиршества, во время которых военачальникам приносили различные дары. Например, оружие, щенков для охоты и многие другие мужские подарки.

Народные приметы 2 ноября

Если с утра иней покрывает деревья – в следующем году будет плохой урожай.

Если волки начали выть – приближаются морозы.

Если волки близко подходят к домам и воют – зима будет голодной, а лето неурожайным.

Если белки прячут много орехов – зима будет холодной.

Если волки воют стаями – к голоду.

Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.

Оружие. Патроны Фото: Pixabay

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