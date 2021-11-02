Горняк22: Здание с недостроенным этажом и open-офисами запроектировали в Барнауле

Проект на ул. Попова, 161 Фото: ПБ "Технология"

В Барнауле проектировщики предложили построить здание со стеклянной парковкой на первом уровне, open-офисами на втором и незаконченным третьим этажом

Двухэтажное здание с незаконченным третьим уровнем предложили построить на окраине Барнаула (пересечении ул. Попова и проезда Северного Власихинского). Для придания объема и выразительности авторы добавили стены третьего этажа, но отказались от идеи его завершения. Необычный архитектурный проект рассмотрели и раскритиковали на градосовете 28 октября.

Псевдоэтаж

Участок находится на ул. Попова, 161 в окружении жилых высоток, коммерческих предприятий и садоводств. Здесь когда-то начиналось проектирование и строительство здания, но было заморожено на уровне фундамента. Участок зарос кустарником. Сейчас сменился собственник, который решил возобновить работу.

Объект, эскиз которого разработала компания «Технология», будет прямоугольной формы с двумя этажами, общей площадью около 1 тыс. кв. метров. Его намерены построить из кирпича, фасады первого этажа обшить керамическим кирпичом, второго – оштукатурить. У здания будет два входа и две лестницы.

29 октября, 14:45

Фасады из природного камня, книгомат, сквер: в Барнауле отремонтируют «Шишковку»

В Барнауле планируют отремонтировать библиотеку им. В.Я. Шишкова: утеплить и отделать природным камнем фасады, установить книгомат и благоустроить сквер с арт-объектом

На первом этаже расположен вестибюль, пункт охраны, технические и санитарные помещения, а также парковка для личного транспорта сотрудников (на 15 автомобилей). С задней части строения она открыта, а со стороны красной линии ул. Попова – закрыта тонированными витражами.

На втором уровне расположено два open-офиса, коридор и санузлы. Третий уровень в проекте представляет собой лишь стены с пустыми оконными проемами, без перекрытий и обустройства внутренних пространств. В них возможно размещение рекламы, подсветки или другие варианты использования. Таких объектов в Барнауле еще не строили.

«Мы решились на нестандартный архитектурный прием – вывели парапеты выше кровли, чтобы здание казалось больше. Это полностью открытые, проветриваемые пространства. Цель – акцентировать внимание на пересечении данных оживленных улиц. Это придает особую динамичность фасаду. А без них здание будет низким и несмотрибельным», – пояснил представитель проектного бюро Никита Чепуров.

На участок также предполагается два въезда, в том числе позволяющих проехать пожарной технике. Прилегающую территорию планируют благоустроить, озеленить, в некотором удалении от здания разместить специальную зону для курения. С задней части строения расположат открытые стоянки на 11 автомобилей.

«Поскольку по нормативам положено 18 машино-мест, мы и приняли решение добавить недостающие парковки на первом уровне. При этом парковки и подъезды к объекту не выходят на ул. Попова, чтобы ее не загромождать», – пояснил разработчик.

Нужно многоэтажное здание

Больше всего участников обсуждения смутил этот самый «недоэтаж» и назначение помещений. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев выразил предположение, что на месте этого недостроенного уровня все-таки в будущем может появиться антресольный или полноценный уровень.

18 октября, 7:28

Торговый комплекс с тракторами хотят возвести в барнаульских новостройках

В Барнауле в окружении новостроек решили построить торгово-выставочный комплекс сельхозтехники. Но проект раскритиковали на градосовете совсем по другим причинам

«А вам не кажется, что этот элемент создает впечатление незаконченности здания? Я думаю, люди, которые его в первый раз увидят, будут думать, что оно просто не достроено», – поддержал Воробьева вице-мэр Андрей Федоров, предлагая все-таки добавить этаж.

Архитектор Владимир Золотов выразил мнение, что такому мелкому (фактически одноэтажному) объекту не место на столь важном перекрестке. Он рекомендовал все же разместить здесь «многоэтажное и серьезное» здание делового управления. А сейчас там разрешено возводить лишь станции техобслуживания, напомнил эксперт, под требования которого и подгоняется данная разработка.

Автор отрицал, что в будущих помещениях разместится именно станция техосблуживания. Также выступил представитель заказчика, который пояснил, что у него другие пожелания к проекту под конкретную организацию. Однако члены градосовета указали на договор аренды заказчика данного участка, в котором целью предоставления является завершение здания станции техобслуживания автомобилей. И иных объектов там сейчас строить нельзя.

В итоге проект отправили на доработку, после чего рассмотрят повторно.

ТОЛК