Горняк22: Что обязательно нужно съесть 1 ноября: народные приметы на Иванов день

Заморозки Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки занимались подкормкой сорок, готовкой различных блюд из куриного мяса, а также отдыхали от привычных дел

1 ноября отмечается народно-христианский праздник «Иванов день». По-другому его называли «Проводы осени», «Конюхам отдых», «День Садока» и «Встреча зимы». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 1 ноября

1 ноября наши предки провожали осень и встречали зиму, так как с этого времени наступали настоящие морозы.

В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную. А если случалась оттепель – следующая весна обещала быть теплой.

В давние времена считали, что 1 ноября на землю спускается нечисть и начинает пугать прохожих. Чтобы отпугнуть ее, люди сами наряжались в устрашающие наряды и устраивали шумные гуляния.

Этот день конюхи посвящали отдыху. Они собирались в большие компании, пили пиво, рассказывала разные байки и страшные истории.

На Иванов день хозяйки обязательно готовили к столу блюда их куриного мяса. Считалось, что оно даст сил всем членам семьи на год вперед.

Народные приметы 1 ноября

Если в этот день холодно, значит, весна не скоро настанет.

Если снег лег на мерзлую землю, то урожай хлеба будет богатым.

На Иванов день большая грязь стоит – зима придет через 4 недели.

1 ноября выдался морозный день, значит, в день Дмитрия Солунского (8 ноября) будет наблюдаться оттепель.

1 ноября выдался морозный день, значит, в день Дмитрия Солунского (8 ноября) будет наблюдаться оттепель. Перелетные птицы высоко летят – зима будет снежной, и наоборот.

Температура воздуха одинакова в низинах и на поверхности – к плохой облачной погоде.

Куриные крылышки. Еда Фото: RitaE с сайта Pixabay

Источник

ТОЛК