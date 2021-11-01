Горняк22: Когда стричься и красить волосы в ноябре 2021 года по лунному календарю стрижек

Стрижка. Парикмахерская. Каре Фото: Pexels

Рассказываем, когда лунный календарь на ноябрь 2021 года обещает благоприятные дни для стрижки и окрашивания, когда ухаживать за волосами, а когда поход к парикмахеру лучше отменить

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2021

В ноябре будет довольно много подходящих дней для смены прически и окрашивания волос. Согласно лунному календарю, это 2, 6, 8-11, 15, 17-18, 25 ноября. Наиболее благоприятные дни – это 9, 17-18, 25 ноября, сообщает «Мир космоса».

27 октября, 6:21

Астрологи спрогнозировали, когда наступят самые опасные дни ноября 2021 года

Астрологи считают, что опасные дни бывают в каждом месяце и ноябрь 2021 года не станет исключением. Трудностей подкинет Луна, затмение и несколько соединений планет

Когда нельзя стричься в ноябре

По лунному календарю стрижек, отложить визит к парикмахеру стоит 5, 7, 12, 14 и 21 ноября.

Когда ухаживать за волосами по лунному календарю

Астрологи Dailyhoro.ru рекомендуют;

4-5 ноября использовать настои трав для ухода за волосами;

10-11 нужно ухаживать за волосами и кожей головы;

27-28 ноября нужно провести ухаживающие процедуры.

Когда окрашивать волосы в ноябре 2021

По лунному календарю, для смены цвета волос подходят 1-3, 6-9, 12-14, 17-18, 25-28 ноября.

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