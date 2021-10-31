Горняк22: 31 октября в Алтайском крае объявлен штормпрогноз из-за ветра и снега

Снег Фото: Анна Меньшикова

Ухудшение погодных условий ожидается в регионе днем 31 октября и ночью 1 ноября. В это время синоптики прогнозируют установление снежного покрова

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в последний день октября в Алтайском крае. Температура воздуха в регионе составит +1…+6 градусов, сообщает ЦГМС региона.

На большей части территории края пройдут дожди со снегом, местами возможны гололедные явления. Также ожидается появление снежного покрова. Ветер подует юго-западный, 12-17 м/с, с порывами до 25-27 м/с.

В Барнауле в воскресенье столбики термометров покажут около +2…+4 градусов. Пройдет мокрый снег и снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 12-17 м/с.

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