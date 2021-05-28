Горняк22: В Барнауле арестовали школьницу за истязания 11-летней девочки

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Следователи будут выяснять, почему органы профилактики допустили такой случай. Также они проверят работу властей и других должностных лиц

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после истязаний 11-летней девочки в Барнауле, теперь – по обвинению в халатности органов власти края и города, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Следствие считает, что вопиющий случай произошел из-за ненадлежащей работы системы профилактики, органов образования и регионального правительства.

Также следователи заявили, что 14-летнюю школьницу, которая проходит по делу, заключили под стражу.

Ранее глава СКР Александр Быстрыкин взял на личный контроль расследование дела.

Теперь следователям придется дать оценку сотрудникам администрации города и края, а также минобразования.

По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница города Барнаула в компании двух подруг в одном из заброшенных домов краевого центра избила, а затем совершила «иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки.

Все противоправные действия подростки снимали на камеру телефона, а затем опубликовали в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

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