Горняк22: Праздник «зеленых фуражек»: как поздравить с Днем пограничника 2021
Бар. Напиток. Коньяк Фото: Aline Ponce с сайта Pixabay
У России самая протяженная граница во всем мире, и День пограничника в стране отмечают с размахом. В праздник «Толк» публикует подборку поздравлений с Днем пограничника в СМС и стихах
Поздравления с Днем пограничника 2021 в стихах
С Днём пограничника, ура!
Отвага, мужество и бодрость
Не оставляют пусть тебя,
Ведут всегда к победам новым.
Пусть сердце бьётся счастью в такт,
А жизнь успехами отметит,
Скорей исполнится мечта
И мир в душе, как солнце, светит!
От врагов спасет коварных
Пограничник наш отважный,
Он и в холод, и в жару
Цель преследует одну —
Верно Родине служить
И границу сторожить,
Сохранять покой в стране,
Верным быть своей семье.
Выпьем дружно все до дна
За пограничные войска!
С днем пограничника, счастья, добра,
Чтобы их было не мало.
Чтоб троекратное слово «Ура»
Лишь на парадах звучало!
Пусть будет мирно и тихо вокруг,
Солнечно, радостно, ясно.
Чтобы жилось и служилось тебе
Интересно и безопасно!
Поздравления в День пограничника 2021 в СМС
Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь!
Всегда граница под контролем,
И враг здесь точно не пройдет.
Всем пограничникам сегодня
От нас особенный почет!
Поздравляю погранцов —
Удальцов и молодцов.
Сил желаю и удачи,
Быть счастливей и богаче.
Пограничникам желаю:
Жить с гармонией в душе,
Пусть друзья вас окружают,
Будет счастье в багаже!