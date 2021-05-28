Горняк22: Праздник «зеленых фуражек»: как поздравить с Днем пограничника 2021

Бар. Напиток. Коньяк Фото: Aline Ponce с сайта Pixabay

У России самая протяженная граница во всем мире, и День пограничника в стране отмечают с размахом. В праздник «Толк» публикует подборку поздравлений с Днем пограничника в СМС и стихах

Поздравления с Днем пограничника 2021 в стихах

С Днём пограничника, ура!

Отвага, мужество и бодрость

Не оставляют пусть тебя,

Ведут всегда к победам новым.

Пусть сердце бьётся счастью в такт,

А жизнь успехами отметит,

Скорей исполнится мечта

И мир в душе, как солнце, светит!

От врагов спасет коварных

Пограничник наш отважный,

Он и в холод, и в жару

Цель преследует одну —

Верно Родине служить

И границу сторожить,

Сохранять покой в стране,

Верным быть своей семье.

Выпьем дружно все до дна

За пограничные войска!

С днем пограничника, счастья, добра,

Чтобы их было не мало.

Чтоб троекратное слово «Ура»

Лишь на парадах звучало!

Пусть будет мирно и тихо вокруг,

Солнечно, радостно, ясно.

Чтобы жилось и служилось тебе

Интересно и безопасно!

Поздравления в День пограничника 2021 в СМС

Пограничник — это гордо!

На ногах стоишь ты твердо,

Землю нашу охраняешь,

Сна подчас совсем не знаешь!

Всегда граница под контролем,

И враг здесь точно не пройдет.

Всем пограничникам сегодня

От нас особенный почет!

Поздравляю погранцов —

Удальцов и молодцов.

Сил желаю и удачи,

Быть счастливей и богаче.

Пограничникам желаю:

Жить с гармонией в душе,

Пусть друзья вас окружают,

Будет счастье в багаже!

ТОЛК