Горняк22: Три автомобиля столкнулись возле ЦУМа в Барнауле
ДТП. Барнаул Фото: Толк
На опубликованных кадрах видно, что попавшие в аварию машины получили повреждения. К счастью, в ДТП никто не пострадал
Вечером 27 мая в центре Барнаула произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает «Инцидент Барнаул».
Авария произошла возле ЦУМа(пр.Ленина, 55). Обстоятельства и причины не уточняются.
По словам очевидца, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе.