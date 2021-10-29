Горняк22: Почему тыква — символ Хэллоуина, и как вырезать ее своими руками

Хэллоуин. Тыква Фото: Pexels

Главный символ Хэллоуина — светильник из тыквы с вырезанной рожицей — можно сделать своими руками. Для этого понадобятся тыква, ложка, нож, маркер и свечки

Самая страшная ночь в году – Хэллоуин – наступает с 31 октября на 1 ноября. Слово Хэллоуин (Halloween) является сокращением от Hallows’ Eve, дословно – канун Дня всех святых. Считается, что история Хэллоуина идет от древних кельтов, из дохристианской эпохи. В ночь на 1 ноября племена, жившие на территории Англии, Ирландии, Северной Франции, кельты праздновали начало зимы и наступление нового года.

27 октября, 8:19

Страшно вкусно: какие необычные блюда приготовить на Хэллоуин-2021

Приближается самая «страшная» ночь в году, поэтому и меню должно быть соответствующим. «Толк» подготовил подборку самых жутких идей для праздничного стола

Фонарь из тыквы на Хэллоуин 2021

«Светильник Джека» (Jack-o-lantern) – так называют фонарь из тыквы, который традиционно вырезают на Хэллоуин. По легенде, был такой человек по имени Джек, которого и ад, и рай отказались принимать. И он вечно ходит по земле, освещая себе путь светом тыквы-фонаря. По другой версии этой же легенды, этот Джек – страшный преступник и убийца. И в Хэллоуин люди ставят на окно фонарь-тыкву, чтобы показать: адский Джек тут уже побывал, всех убил, заходить сюда во второй раз не имеет смысла.

Как сделать фонарь из тыквы своими руками

Чтобы сделать фонарь на Хэллоуин, нужно отрезать у тыквы верхушку, удалить мякоть вместе с семечками, а потом маркером нарисовать нужную «рожицу» и острым ножом аккуратно ее вырезать. После этого внутрь ставят свечу (или несколько свечек) и ставят верхушку тыквы на место.

Самые знаменитые атрибуты Хэллоуина – фонарь из тыквы, костюмы нечисти и своего рода «колядование» – попрошайничество сладостей под девизом «сладость или гадость».

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