Горняк22: Крупный холдинг запустит в Алтайском крае золотоизвлекательную фабрику

Золото Фото: pexels.com

Артель «Поиск» является самым крупным работодателем Краснощековского района. Изначально ввод объекта в эксплуатацию планировали на третий квартал 2021 года

Дочерняя компания одного из крупнейших золотодобывающих холдингов в России – «Селигдар» – строит золотоизвлекательную фабрику в Краснощековском районе Алтайского края, сообщает «Алтапресс».

Артель старателей «Поиск» добывает рудное золото на Мурзинском месторождении, сейчас здесь трудоустроено около 300 человек. Ввод в действие нового объекта приведет к созданию еще 110 рабочих мест.

О проекте строительства фабрики известно немного. Ранее в холдинге сообщали, что на месторождении появится установка по переработке кварц-карбонатных руд, которая позволит дополнительно получать до 300 кг золота в год и продлить работу объекта. Для сравнения – в 2020 году «Поиск» добыл около 645 кг золота.

«Селигдар» основан в 2008 году на базе активов одноименной артели старателей, занимает 11-е место среди крупнейших золотодобывающих компаний России. Холдинг объединяет 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. В 2019 году предприятия «Седигдара» добыли 6,5 тонны золота.

Ранее «Толк» сообщал о том, что налоговая хочет обанкротить алтайских золотодобытчиков из Солонешного.

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