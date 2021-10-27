Горняк22: Что запрещено делать 27 октября: народные приметы на Параскеву Грязниху

Поздняя осень Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки занимались трепанием льна, демонстрировали свои лучшие одежды, а также отказывались от стирки и уборки

27 октября отмечается народно-христианский праздник «Параскева Грязниха». По-другому его называют «День Параскевы», «Параскева Грязнуха», «Параскева Пятница», «Льняниха» и «Трепальница». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 27 октября

27 октября категорически запрещалось стирать и прясть одежду. В этот день можно было только шить, мять и трепать лен.

Если праздник выпадал на пятницу, то нельзя было много смеяться. Считалось, что тогда в старости придется пролить немало слез.

Все женщины после молитвы в этот день наряжались в свои лучшие наряды и выходили на прогулку. Это делалось для того, чтобы продемонстрировать свои умения в рукоделии.

Наши предки считали, что тем, кто родился 27 октября, придется много работать, чтобы стать счастливыми. Обычно им следовало носить топаз.

Покровительницу этого дня, Параскеву Пятницу, считают заступницей всех женщин.

Народные приметы 27 октября

Яркие звезды на Параскеву – к хорошему урожаю.

В этот день сухо и ветрено – в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, а если дождь и тихо – урожай будет богатый.

На Грязниху большая грязь – четыре седмицы до зимы.

Если грязь велика, то выпавший снег сразу установит зимний путь.

Подул западный ветер – к сырости.

Женщины Фото: pixabay.com

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ТОЛК