Горняк22: Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции алтайского «Кучуксульфата»

"Кучуксульфат" Фото: ru.kuchuk.ru

«Кучуксульфат» – единственный в России производитель природного сульфата натрия. Выручка за 2020 год составила около 6 млрд рублей, чистая прибыль 733 млн

Генпрокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Алтайского края с иском о передаче государству акций самого крупного в своей нише российского предприятия – завода «Кучуксульфат». Об этом пишет «Алтапресс».

По данным ресурса, надзорное ведомство считает, что ценные бумаги завода находятся в незаконном владении. Свои доводы инстанция пока официально не раскрывает, однако, предварительно, речь идет о том, что акции «Кучуксульфата» якобы выбыли из госсобственности против воли государства.

Председатель совета директоров предприятия Василий Гамаюнов в разговоре с журналистами выразил несогласие с такой позицией.

По его словам, предприятие официально передали в аренду с правом выкупа трудовому коллективу еще в 1990 году. После развала СССР договор «переподписало Госкомимущество РФ», а группа нынешних акционеров выкупила акции в 1999 году на вторичном рынке, утверждает Гамаюнов.

Попытку «деприватизации» успешного предприятия он назвал «отбором собственности», который «кому-то понадобился».

«Кучуксульфат» стало третьим предприятием, на деприватизации которого настаивает надзорное ведомство. В 2020 году генпрокуратура вернула на баланс государства 95,72% акций Башкирской содовой компании. В ноябре 2021 года начнутся слушания по истребованию акций Соликамского магниевого завода.

В начале 2021 года появились слухи о попытке рейдерского захвата «Кучуксульфата».

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