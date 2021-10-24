Горняк22: Легковушка «на скорости» влетела в Logan под Барнаулом
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
По словам комментаторов, автомобиль, который разбился в ДТП, был выставлен на продажу. Некоторые отметили, что, вероятно, водитель двигался на большой скорости
23 октября на трассе Барнаул – Новосибирск возле поселка Солнечного произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что у легковушки сильно разбита передняя часть. Предположительно, она влетела в попутно идущий автомобиль Renault Logan. О пострадавших не сообщается.
На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД.
Ранее сообщалось, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП на перекрестке Барнаула.