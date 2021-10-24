Горняк22: В Барнауле мужчина без ноги не мог оформить инвалидность

Инвалидная коляска Фото: pixabay.com

Мужчина остался без ноги и имел право получать государственную социальную поддержку. Однако оформление инвалидности застопорилось

Жительница Барнаула рассказала, что ее отец, который лишился ноги, не может оформить на него инвалидность. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека Борис Ларин в Instagram.

Женщина пояснила, что полгода назад из-за болезни мужчина лишился ноги. Ему подготовили документы для прохождения медико-социальной экспертизы, но на этом процесс остановился.

«Ни лечащий врач, занимавшийся оформлением документов для освидетельствования, ни сотрудники территориального бюро МСЭ больше не выходили на связь», – сказала обратившаяся.

В связи с этим горожанин не мог воспользоваться социальной поддержкой государства. Тогда омбудсмен обратился в краевой минздрав и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю.

После этого процедура освидетельствования была запущена. Сейчас пожилому мужчине уже подбирают средства реабилитации.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников Алтайского фонда социального страхования, которые не предоставили ребенку-инвалиду специальное оборудование.

По версии следствия, сотрудники фонда, нарушив закон, не предоставили 13-летней девочке-инвалиду специализированное кресло-коляску и кресло-стул. Несмотря на собранные родителями необходимые документы, чиновники так и не оснастили ребенка необходимым оборудованием.

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