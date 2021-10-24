Горняк22: В Барнаульский зоопарк привезли молодую верблюдицу Вику

Верблюд Фото: Барнаульский зоопарк

Самка уже осваивается на новом месте. Скоро с ней смогут познакомиться барнаульцы воочию, а пока находится на карантине

В Барнаульском зоопарке появился новый питомец – верблюдица Вика, сообщает пресс-служба зоопарка.

«К нашему очаровательному Мартику приехала невеста. Знакомьтесь – девочка Вика Она пока совсем малышка, ей всего полтора года», – говорится в сообщении.

Сейчас животное находится на карантине – это обязательный этап для всех новых питомцев, которые приезжают в зоопарк.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке родились трое львят. Они появились на свет у пары – льва Алтая и львицы Аи.

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