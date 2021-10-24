Горняк22: Штормовое предупреждение передают в Алтайском крае из-за шквалистого ветра

Осень. Ветер. Погода Фото: fotokto.ru

Жителей Алтайского края предупреждают, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Так, в регионе будет дуть сильный ветер

В конце дня 23 октября и 24 октября в некоторых районах Алтайского края ожидается порывистый ветер до 27 м/с, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

В связи с непогодой сотрудники МЧС просят не выходить из помещений при сильном ветре и держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций. Парковать автомобиль жителям края советуют также подальше от «слабых» заборов.

Ранее синоптики предупреждали, что 23 октября регион накроет сильный ветер. Из-за непогоды в Барнауле на улице Взлетной на проезжую часть упало дерево.

ТОЛК