Горняк22: Хореограф из Рубцовска вместе с Богомоловым поставил балет в московском театре

Балет Фото: pixabay.com

Хореограф рассказал, что вместе с Богомоловым они переделывали всех персонажей, образы и мотивы. Работы над постановкой было много

Уроженец Рубцовска, молодой хореограф Максим Севагин вместе с режиссером Константином Богомоловым поставил балет на сцене московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщает «Рубцовск. Инфо». Премьера балета «Ромео и Джельетта» состоялась 22 октября.

Стоит отметить, что это первое обращение к балету одного из наиболее известных российских режиссеров и первая полномасштабная постановка молодого балетмейстера.

Максим Севагин Фото: Рубцовск Инфо

Севагин родился в Рубцовске и с раннего детства увлекался танцами. Занимался в хореографическом ансамбле «Юность».

Максим окончил Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. Еще во время учебы он принимал участие в спектаклях Мариинского театра, а также выступал в качестве хореографа. Сейчас Максим служит в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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