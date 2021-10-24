Горняк22: Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 24 октября

Осень Фото: Виталий Барабаш

К началу новой недели в регионе ожидается небольшое потепление, но оно, по прогнозу синоптиков, будет непродолжительным

Погода в Алтайском крае

24 октября дневная температура воздуха в регионе составит +11…+16, а местами +6…+11 градусов. В отдельных районах в последний день недели вероятны небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 8-13 м/с, с порывами до 22 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в воскресенье воздух прогреется до +10…+12 градусов. В этот день в Барнауле не ожидается существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы достигнут 18 м/с.

ТОЛК