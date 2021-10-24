Горняк22: Когда Международный день тещи 2021 и что подарить в праздник вторым мамам

Женщина. Мать. Теща Фото: Pexels

Международный день тёщи появился в США — то ли как шутка, то ли как альтернатива Дню матери. Это неофициальный праздник стал популярен во многих странах

Международный день тещи отмечают в четвертое воскресенье октября. В 2021 году праздник выпал на 24 октября, сообщает «Календарь событий».

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Что подарить на Международный день тещи

Сделать удачный подарок теще на ее «профессиональный» праздник – значит, улучшить (или закрепить хорошие) отношения с мамой супруги. Зятья могут воспользоваться беспроигрышным вариантом и подарить большой букет ее любимых цветов. Можно выбрать красивый набор бокалов для шампанского, сертификат в любимый магазин или пригласить в ресторан. Хорошим вариантом подарка для пожилой женщины станет умная колонка с голосовым помощником, которая облегчит доступ в интернет и позволит слушать любимую музыку и включать аудиокниги.

Чтобы выбрать правильный подарок на День тещи, можно посоветоваться с женой. Она-то наверняка хорошо знает вкусы своей матери.

Поздравления с Днем тещи 2021

Поздравления с Днем тещи

Милым женщинам шлю я

И желаю, чтобы были

У вас лучшие зятья!

Чтобы Мамой называли,

Вас ценили, уважали,

Чтобы тещи все с зятьями

Лучшими друзьями стали!

С Днем тещи, дорогая мама!

Позвольте уж мне так вас называть.

Пусть будет в жизни радости не мало,

А счастья столько, что не описать.

Пускай у вас сбываются мечтанья,

Приносит каждый день улыбки и тепло.

Пусть не тревожат душу никогда терзанья,

А окружает бесконечное добро!

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично,

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,

Улыбайтесь и цветите!

Тесть пускай вас любит нежно,

Ну а вы — в ответ любите!

Источник поздравлений – Pozdravok.ru

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