Горняк22: Режиссер «Ералаша» сидит в СИЗО по обвинению в педофилии

Илья Белостоцкий Фото: vk.com/ilya_belostotsky

В настоящее время следователи предъявили режиссёру обвинение в развращении несовершеннолетних. Если Белостоцкого признают виновным, ему грозит до 10 лет заключения

Режиссер киножурнала и фильма «Ералаш» Илья Белостоцкий обвиняется в педофилии и распространении детского порно, сообщает «РЕН ТВ».

Стало известно, что мужчина стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над несовершеннолетним. Кроме того, при обыске в квартире режиссера нашли фото и видео обнаженных детей.

Илья Белостоцкий пропал из виду в октябре прошлого года. В соцсетях люди начали распространять информацию о том, что тяжело заболел и находится под присмотром матери-врача. Знакомые режиссера наотрез отказывались уточнять, чем болен мужчина.

При этом, по данным сайта Пресненского суда, режиссёра арестовали еще 14 октября 2020 года по подозрению в педофилии. Кроме того, против него возбудили уголовное дело о развратный действиях. Расследование находится на завершающей стадии.

Ранее в Алтайском крае рыбака приговорили к 12 годам за домогательства к подростку. Инцидент произошел в Бийском районе. Свою жертву педофил нашел на сельском пастбище, где мальчик-пастушок оборудовал шалаш. Ребенку удалось вырваться и позвать на помощь.

ТОЛК