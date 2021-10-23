Горняк22: В России отмечают День рекламщиков: история и поздравления с праздником

Реклама. Распродажа. Скидки Фото: Pexels

Свой профессиональный праздник отмечают российский рекламщики и менеджеры, маркетологи и пиарщики, — те, кто по праву может причислить себя к «двигателям торговли»

День рекламщика в России отмечают 23 октября, рассказывает «Календарь событий».

Занимательный (и много объясняющий) факт: слово «реклама» произошло от латинского слова «reclamare», что значит «выкрикивать». Дело в том, что у римлян торжественные процессии сопровождались хвалебными речами и демонстрацией трофеев – прародителями современной рекламы.

День рекламщика – праздник неофициальный, и устоявшихся традиций празднования нет. Как правило, в этот день в рекламных агентствах проводят корпоративы и награждения отличившихся сотрудников, рассказывает «КП».

Поздравления с Днем рекламщика, конечно же, должны быть креативными и нестандартными. Например, такими.

Вы знаете наверняка,

Как пропиарить даже хомяка!

Как жизнь украсить, преподать,

Как правильно себя подать.

Вы мастера великие рекламы,

Желаем счастья килограммы!

Удачи, радости — мешок,

Клиентов радостный поток!

Или такими.

Как узнать сегодня нам,

Что где продается?

Очевидно, без реклам

Тут не обойдется!

Нам реклама не дает

Пребывать в прострации,

А повсюду выдает

Море информации!

На страницах всех газет —

Где рекламы только нет!

Поздравляем мы сегодня, господа и дамы,

Вас, трудолюбивые работники рекламы!

ТОЛК