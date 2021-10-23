Горняк22: Алтайский минздрав разъяснил, как получить QR-код после вакцинации

QR-код Фото: "Лаборатория Касперского"

В Алтайском крае готовятся к вводу режима QR-код. Он предполагает, что посещать мероприятия и общественные заведения смогут только вакцинированные жители края

Жителям Алтайского края рассказали, как получить QR-код после прохождения вакцинации, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Для этого необходимо выполнить несколько простых действий:

Убедиться, что учетная запись на «Госуслугах» подтверждена. В течение пяти дней после вакцинации на почту и в личный кабинет на «Госуслугах» придет уведомление о проведении первой прививки, а также доступ к дневнику самонаблюдения. Если письмо не пришло, необходимо обратиться в медучреждение, где ставили прививку. После второй прививки на портале появится сертификат и QR-код о прохождении вакцинации. Сертификат и QR-код будут доступны на портале, в мобильных приложениях «Госуслуги» и «СТОП Коронавирус».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в конце октября или начале ноября введут режим QR-код. Без них не будут пускать в крупные ТЦ, кинотеатры и другие заведения.

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