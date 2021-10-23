Горняк22: Алтайский минздрав разъяснил, как получить QR-код после вакцинации
QR-код Фото: "Лаборатория Касперского"
В Алтайском крае готовятся к вводу режима QR-код. Он предполагает, что посещать мероприятия и общественные заведения смогут только вакцинированные жители края
Жителям Алтайского края рассказали, как получить QR-код после прохождения вакцинации, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Для этого необходимо выполнить несколько простых действий:
- Убедиться, что учетная запись на «Госуслугах» подтверждена.
- В течение пяти дней после вакцинации на почту и в личный кабинет на «Госуслугах» придет уведомление о проведении первой прививки, а также доступ к дневнику самонаблюдения.
- Если письмо не пришло, необходимо обратиться в медучреждение, где ставили прививку.
- После второй прививки на портале появится сертификат и QR-код о прохождении вакцинации.
- Сертификат и QR-код будут доступны на портале, в мобильных приложениях «Госуслуги» и «СТОП Коронавирус».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в конце октября или начале ноября введут режим QR-код. Без них не будут пускать в крупные ТЦ, кинотеатры и другие заведения.