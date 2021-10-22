Горняк22: Российским предпринимателям заплатят за нерабочую неделю

Бизнес. Люди Фото: pexels.com

По словам первого вице-премьера, такая материальная поддержка потребует около 27 млрд рублей, охватит порядка 2 млн человек и покроет примерно половину выпадающей выручки

Российским предпринимателям из пострадавших отраслей выплатят МРОТ на каждого сотрудника из-за нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Предлагаем в пострадавших отраслях, где представлены предприятия малого и среднего бизнеса, осуществить единовременную выплату в объеме одного МРОТ на одного занятого», – рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, поддержать бизнес нужно так же, как это делалось весной прошлого года. Сбор заявок будет дистанционно вести ФНС. Прием документов может быть организован с 1 ноября по 15 декабря. Средства можно начать выплачивать с 15 ноября до 31 декабря. Глава государства такие меры поддержал.

Ранее Владимир Путин объявил о нерабочей неделе в России с 30 октября. Россияне уйдут на вынужденные «каникулы» на неделю – до 7 ноября включительно. Этот период приходится на осенние школьные каникулы. При этом в ряде регионов из-за роста заболеваемости коронавирусом нерабочие дни начнутся уже с 23 октября.

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