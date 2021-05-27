Горняк22: Актрисе Анастасии Веденской сделали предложение на шоу «Судьба человека»

Анастасия Веденская на программе "Судьба человека" Фото: instagram.com/anastasia_vedenskaia

Знаменитость пообещала подумать над предложением жениха. По её словам, бывший муж Владимир Епифанцев смог бы рассказать, насколько сложна совместная жизнь с ней

Актриса Анастасия Веденская получила предложение руки и сердца на шоу «Судьба человека». Предложение ей сделал Максим Онищенко, с которым артистка встречается уже четыре года.

По её словам, она не знала, что возлюбленный собирается делает её предложение на передаче. Актриса призналась, что не ожидала подобного, и находится «в шоке» от происходящего.

«А если ничего не получится? Он же не отберет у меня детей? И ничего плохого не будет? Ну, надевай кольцо пока, попробую», – ответила Веденская.

В студии программы также присутствовал сын актрисы от первого брака 16-летний Гордей.

«Я думаю, ей спокойнее с ним. И из этого спокойствия вытекает и счастье», — рассказал подросток.

С 2004 по 2018 год Анастасия Веденская была замужем за Владимиром Епифанцевым, в браке с которым родила двух сыновей Гордея и Орфея.

Ранее «Толк» сообщал, что Владимир Епифанцев рассказал о своих изменах жене с её подругой. Супруги были вместе 12 лет, но расстались со скандалом, когда выяснилось, что актер изменял жене с другими женщинами.

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