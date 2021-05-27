Горняк22: В России будут отслеживать нарушения в сфере персональных данных

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Ранее на заседании Роскомнадзора врио руководителя радиочастотного центра Руслан Нестеренко сообщил, что разрабатывается система мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в интернете

В России появится система мониторинга нарушений с сфере защиты персональных данных пользователей в интернете. Об этом заявил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов, сообщает ТАСС.

По его словам, законодательство в сфере ответственности за использование персональных данных, утечка которых уже произошла, развито слабо.

«Какие-то штрафы несерьезные кто-то понес за утечку, а потом эти данные начали использовать. Нужно ввести наказание за использование незаконным образом полученных персональных данных», – объяснил Липов.

Кроме того, глава Роскомнадзора добавил, что технические средства противодействия угрозам, установленные на сетях операторов связи в рамках закона об устойчивой работе Рунета, функционируют без сбоев.

«На сегодняшний день практически не возникает инцидентов на сетях. С оборудованием другого назначения у операторов мы видим намного больше отказов. В части оборудования, которое мы применяем для противодействия угрозам, у нас крайне высокие требования, поэтому отказов нет», – отметил он.

Ранее «Толк» сообщал, что Роскомнадзор может замедлить работу YouTube и Facebook. Ранее ведомство уже замедляло скорость работы Twitter в РФ из-за наличия запрещённого контента.

ТОЛК