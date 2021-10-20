Горняк22: Международный день повара 2021: история и традиции праздника

Повар. Еда. Готовка Фото: pexels.com

Праздник в России отметят уже в 17-й раз. В этот день на неофициальном уровне его отмечают люди, которые считаю приготовления вкусных блюд своим призванием

История Международного дня повара

Международный день повода отмечают традиционно 20 октября. Дату праздника утвердили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Об этом сообщает calend.ru.

Это вкусное событие уже приобрело масштабный характер, его отмечают примерно в 70 странах.

Традиции Международного дня повара

Повар. Еда. Готовка Фото: pexels.com

20 октября во всем мире проводят различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, в которых принимают участие повара крупнейших ресторанов. Оценки кулинарам ставят не только за вкус, но и за скорость, подход и внешний вид.

В этот день устраиваются гастропраздники, на которых зачастую проводят дегустации. Их посещают как туристы, так и местные жители.

В учебных заведениях устраивают конкурсы профессионального мастерства, капустники и концерты. Отличившихся студентов в учебе награждают благодарственными письмами и грамотами.

С Международным днем повара связаны организации выставок, благотворительных мероприятий, фестивалей и веселых ярмарок.

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