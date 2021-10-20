Горняк22: Ко Всемирному дню ленивца: гадаем по мультфильму «Ледниковый период»

Кадр из мультфильма "Ледниковый период" Фото: Скриншот с видео

20 октября в мире отмечают юный и малоизвестный праздник — День ленивца (International Sloth Day), в честь необычного животного из Центральной и Южной Америки

Ленивец получил свое имя за крайнюю медлительность при передвижении. Его метаболизм и ритм жизни – очень неторопливые: они спят около 15-20 часов в сутки, переваривают пищу около 90 часов, и спускаются с деревьев раз в неделю, чтобы справить нужду, рассказывает «Календарь событий».

В мультфильмах ленивцы, как правило, обаятельные и добродушные персонажи. Один из самых знаменитых мультипликационных ленивцев – Сид из «Ледникового периода».

В Международный день ленивца 2021 предлагаем вам погадать на ярких цитатах из этого мультфильма.

Гадаем по цитатам из «Ледникового периода»

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