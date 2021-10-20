Горняк22: В Горно-Алтайске автомобиль полиции едва не сбил пешеходов на «зебре»

Полиция. Машина. Мигалка Фото: pixabay.com

В соцсетях пользователи отмечают, что у полицейских не было преимущества, так как помимо проблесковых маячком нужно было включить звуковой сигнал

В Горно-Алтайске автомобиль полиции едва не сбил двух женщин-пешеходов на переходе. Кадры инцидента появились в Instagram _solundar04.

По словам автора ролика, видео было снято на проспекте Коммунистическом около ТЦ «Турист» – служебное авто под звуки клаксона на большой скорости подъезжает к пешеходному переходу, по которому на разрешающий сигнал светофора идут две женщины, одна из которых прихрамывает. Водитель успевает затормозить в последний момент, люди на дороге от страха отпрыгивают в сторону. После этого полицейская иномарка уезжает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Горного Алтая (@solundar04)

На съемке видно, что у машины были включены проблесковые маячки, однако звука сирены не слышно, хотя это является одним из условий приоритета на дороге. Кроме того, согласно ПДД, воспользоваться приоритетом спецавтомобили могут только убедившись, что им уступают дорогу.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

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