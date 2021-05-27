ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Топ-10 фактов о комарах: посмотрите на этих насекомых в другом свете

Горняк22
2 часа Ago

Комар Фото: pixabay.com

Как давно комары появились на планете, сколько они живут и кого предпочитают кусать: делимся занимательными фактами о комарах

В Алтайском крае начался сезон комаров. Надоедливые кровососущие насекомые заставляют пополнять запаса репеллентов и усиливать защиту от них в домах. «Толк» выяснил, кого комары кусают чаще и как они издают раздражающий писк. 

10 интересных фактов о комарах

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  1. На Земле живет более 3 тыс. разновидностей комаров.
  2. Комары появились на планете около 100 млн лет назад.
  3. Самцы комаров живут не более двух недель, а самки – дольше месяца.
  4. Кровь сосут только самки комаров, так как кровяная плазма нужна им для вынашивания потомства. Самцы питаются нектаром и водой.
  5. Комары не пищат, известный всем звук, напоминающий писк, получается из-за быстрых взмахов крыльев насекомого.
  6. Ученые выяснили, что комары предпочитают кусать более потных людей, выбирая жертву по запаху тела.
  7. Самки комаров чаще кусают женщин, чем мужчин, предпочитая блондинок.
  8. Комары владеют инфракрасным зрением – это позволяет им ориентироваться в темноте.
  9. Самцы комаров предпочитают не молодых, а более взрослых самок.
  10.   Яйца комаров могут несколько лет пролежать в земле, пока не возникнут благоприятные условия для появления насекомых на свет.

Факты с сайта Стофактов.рф.

ТОЛК

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