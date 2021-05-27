Горняк22: Топ-10 фактов о комарах: посмотрите на этих насекомых в другом свете
Комар Фото: pixabay.com
Как давно комары появились на планете, сколько они живут и кого предпочитают кусать: делимся занимательными фактами о комарах
В Алтайском крае начался сезон комаров. Надоедливые кровососущие насекомые заставляют пополнять запаса репеллентов и усиливать защиту от них в домах. «Толк» выяснил, кого комары кусают чаще и как они издают раздражающий писк.
10 интересных фактов о комарахФакты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина Факты о комарах Фото: Мария Трубина
- На Земле живет более 3 тыс. разновидностей комаров.
- Комары появились на планете около 100 млн лет назад.
- Самцы комаров живут не более двух недель, а самки – дольше месяца.
- Кровь сосут только самки комаров, так как кровяная плазма нужна им для вынашивания потомства. Самцы питаются нектаром и водой.
- Комары не пищат, известный всем звук, напоминающий писк, получается из-за быстрых взмахов крыльев насекомого.
- Ученые выяснили, что комары предпочитают кусать более потных людей, выбирая жертву по запаху тела.
- Самки комаров чаще кусают женщин, чем мужчин, предпочитая блондинок.
- Комары владеют инфракрасным зрением – это позволяет им ориентироваться в темноте.
- Самцы комаров предпочитают не молодых, а более взрослых самок.
- Яйца комаров могут несколько лет пролежать в земле, пока не возникнут благоприятные условия для появления насекомых на свет.
Факты с сайта Стофактов.рф.