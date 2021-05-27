Горняк22: Какие фильмы выйдут в прокат 27 мая и что стоит посмотреть барнаульцам

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Продолжение картины «Тихое место», фильм о буйстве подростков и китайская картина об ассасинах — какие новые фильмы появятся в кино на этой неделе

27 мая в четверг любителей кинематографа ждут новые фильмы. Главной премьерой недели станет экшн «Ассасин. Битва миров» (18+).

Фильм китайского производства расскажет о мире, полном магии и мифических чудовищ. А главный герой картины будет противостоять загадочным ассасинам.

Еще одной картиной в жанре экшн станет «Хищник» (18+). Эта лента о том, как незначительная ошибка может стоит жизни: обычная семья окажется в западне во время сафари в заповеднике Кении один на один с дикой природой.

Любители ужасов могут сходить на фильм «Спиритический сеанс» (18+). Сюжет развернется в закрытой школе для девочек. Там происходят загадочные события, связанные со случайно вызванным во время сеанса призраком.

Триллер «Тихое место 2» (16+) также может хорошо пощекотать нервы: это продолжение истории о мире, наполненном монстрами, которые реагируют на звук. Семье главных героев придется продолжить борьбу за жизнь в полной тишине и столкнуться с новыми врагами. Премьера запланирована на 29 мая.

В драме «Дублинские дебоширы» (18+) зрители увидят таких известных по сериалам актеров, как Трэвис Фиммел, Аня Тейлор-Джой, Дин-Чарльз Чепмен, Финн Коул и других.

Как пишет «Киномир», главные герои отрываются по полной на летних каникулах. Но веселье плавно перетекает в трагедию, а грань между фантазиями и реальностью постепенно стирается.

В кинотеатрах на этой неделе появится российская комедия «В винном отражении» (16+). Это художественный альманах, включающий четыре новеллы на разных языках о вине и людях.

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