Горняк22: Вернувшийся с МКС киноэкипаж напоят алтайским березовым соком

МКС Фото: instagram.com/roscosmosofficial

Военные ЦВО специально прибыли на Алтай, чтобы собрать жидкость. Банку сначала доставили в Екатеринбург, а потом на самолете Ан-12 увезли к месту посадки в Казахстан

Возвращающуюся с МКС съемочную группу фильма «Вызов» напоят березовым соком, собранным в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По данным ведомства, космонавт Олег Новицкий, который также вернется на землю с киношниками, попросили привезти напиток к месту посадки в Казахстане.

«Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан», – говорится в сообщении.

При этом каким образом жидкость удалось добыть осенью – не уточняется.

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз» планируется 17 октября на 07.35 мск. Капсула должна приземлиться в 150 км от казахстанского города Жезказган. Для обеспечения процесса на земле задействовали около 200 военнослужащих, 12 вертолетов, три самолета и спецтехнику, в том числе машины-амфибии.

5 октября режиссера Клим Шипенко и исполнительница главной роли, актриса Юлия Пересильд на «Союзе» отправились на МКС, чтобы снять художественный фильм. В космосе они проведут 12 суток.

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