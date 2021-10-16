Горняк22: Поисковики подтвердили гибель пропавшей семь лет назад Ксении Боковой

Ксения Бокова Фото: "Барнаул 22"/""ВКонтакте

Однако пока правоохранительные органы не предоставили официального комментария по поводу гибели девочки. Ранее, предположительно, ее останки нашли в реке

Волонтеры заявили, что пропавшая семь лет назад пятилетняя Ксения Бокова погибла. Сообщение о ее гибели появилось на форуме отряда «Лиза Алерт». Вероятно, найденные ранее в реке останки принадлежали именно ей.

«Бокова Ксения найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким», – такое сообщение сегодня появилось на форуме поискового отряда «Лиза Алерт».

Официального комментария от регионального управления Следственного комитета пока нет.

Напомним, днем 9 августа 2021 года местный рыбак обнаружил в реке Черемшанка под Новоалтайском в районе ул. 2-я Садовая детские сапожки. Позднее следователи извлекли останки девочки. Уже тогда прозвучали предположения, что они принадлежат пропавшей Ксении.

11-летняя Ксения Бокова пропала 28 марта 2014 года около 11 утра по дороге из школы домой. Девочка шла с подружкой, но перед мостом через Черемшанку они расстались и пошли в разные стороны. Домой Ксюша так и не вернулась. А через пару дней спасатели извлекли из реки ее ранец. С тех пор Ксению не прекращали искать волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

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