Горняк22: Какие расходы из бюджета сократят в 2022 году в Алтайском крае

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

По словам министра финансов, сокращению подлежат ситуативные статьи расходов, например на проведение конкретных мероприятий, основные же направления затрат только возрастут

В Минфине Алтайского края признают, что в 2022 году произойдут сокращения по некоторым видам расходов, но они коснутся в основном срочных мероприятий, приуроченных к каким-то датам, и так происходит ежегодно. Об этом рассказал министр финансов региона Данил Ситников на онлайн-конференции 13 октября.

«Причин сокращения финансирования, как правило, две. Первая – в случае расходов на капвложения, когда завершается строительство и происходит ввод социальных объектов в эксплуатацию. Вторая – завершение каких-то срочных мероприятий, посвященных датам, событиям. Например, в этом году у нас прошел этап Кубка по гребле, который потребовал дополнительных расходов. В 2022 году их не будет», – объяснил Ситников.

В 2022 году из знаковых дат ожидается юбилей Алтайского края, которому исполнится 85 лет.

Большинство же статей расходов постоянного характера, напротив, будет увеличено. По словам министра, сохранятся все виды социальных выплат. Компенсации в сфере коммунального хозяйства проиндексируют на уровень роста тарифов. Увеличатся расходы на выплаты детям, исходя из установленного за 2022 год прожиточного минимума.

Ранее губернатор Виктор Томенко говорил, что проект бюджета «вселяет оптимизм», так как «финансовые возможности в 2022 году будут увеличены».

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