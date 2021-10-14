Горняк22: Содержание чиновников в 2022 году обойдется бюджету края в 2,2 млрд рублей

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Почти 270 млн рублей из краевого бюджета направят на содержание алтайского заксобрания: на зарплаты депутатам и на содержание аппарата

Порядка 2,2-2,3 млрд рублей потратят из бюджета Алтайского края на содержание органов власти в 2022 году. Об этом 13 октября на онлайн-конференции рассказал вице-премьер правительства региона, глава минфина Данил Ситников.

По его словам, ежегодно на эти цели расходуется около 1,5% от расходной части бюджета. 2022 год исключением не станет. А расходы на следующий год запланированы в объеме почти 141 млрд рублей.

Ситников подчеркнул, что речь идет о большом пуле учреждений: это органы исполнительной, законодательной власти, то есть все министерства, управления, инспекции и прочие ведомства, а также о Счетной палате, о трех уполномоченных.

«Сюда же попадают переданные с федерального уровня полномочия по содержанию загсов, работников в области лесного хозяйства, образования, здравоохранения и так далее», – сказал министр.

В общую сумму входят затраты на выплаты зарплат, начислений на них, на содержание зданий, текущие расходы.

Из общей суммы 268 млн рублей направят на содержание Алтайского краевого заксобрания: на выплаты зарплат депутатам, на содержание аппарата, также на текущие расходы парламента.

Всего, напомним, предполагаемые доходы краевого бюджета на 2022 год составят 134,2 млрд рублей, а расходы – 140,9 млрд. Проект бюджета в первом чтении, где рассматриваются только основные параметры: доходы, расходы и дефицит – депутаты АКЗС рассмотрят на сессии 28 октября.

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