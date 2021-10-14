Горняк22: Власти Алтайского края в 2022 году прогнозируют «скромную» инфляцию

Магазин. Продукты Фото: Анна Меньшикова

На фоне набирающей темпы инфляции в 2021 году в региональном минфине и в федеральном Минэкономразвития надеются на ее снижение в 2022-м

В 2022 году инфляция в Алтайском крае прогнозируется на уровне 4%. Такая цифра содержится в основе проекта бюджета региона на следующий год, сообщил 13 октября глава минфина края Данил Ситников.

По его словам, этот показатель основан на прогнозе социально-экономического развития региона и на проекте закона о федеральном бюджете, где заложен такой же уровень инфляции.

Между тем, в этом году инфляция в регионе показывает крайне высокие темпы. По итогам августа, она составила 8,55% в годовом выражении – то есть август к августу, сообщал Центробанк. Это больше, чем в среднем по России (6,68%) и по Сибири (7,26%). Продукты подорожали в крае на 9,32%, непродовольственные товары – на 11,18%.

Причины – в резком росте цен на сырье, оборудование, корма, различные препараты, топливо, металл, материалы и т. д. То есть – на большинство составляющих себестоимости товаров.

Производители, более того, прогнозируют и дальнейший рост цен. Также жителей предупреждают о росте цен на овощи, в частности, картофель.

Федеральный Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту экономики и повысил прогноз по инфляции в стране на конец 2021 года с 5 до 5,8%. Однако в министерстве по-прежнему ожидают ее снижения в следующем году, писали «Ведомости».

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