Горняк22: Какого числа отмечают Хэллоуин 2021 в России и как это происходит

Хэллоуин. Тыквы. Праздник Фото: Toni Cuenca: Pexels

В конце октября во многих странах будут отмечать самый страшный праздник года — Хэллоуин. В этот день люди надевают костюмы нечисти и злодеев, чтобы скрыться от злых духов

Дата Хэллоуина в 2021 году

В 2021 году (и ежегодно) Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это канун католического праздника – Дня всех святых.

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Что такое Хэллоуин

Слово Хэллоуин (Halloween) является сокращением от Hallows’ Eve, дословно – канун Дня всех святых.

Как отмечают Хэллоуин

Самое грандиозное празднование Хэллоуина проходит в США и Канаде, рассказывает РИА Новости. В этих странах в праздник продают рекордные количества конфет, а в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке хэллоуинской ночью проходят яркие, красочные гуляния и карнавалы.

Самые знаменитые атрибуты Хэллоуина – фонарь из тыквы, костюмы нечисти, и колядование – попрошайничество сладостей под девизом «сладость или гадость».

В России традиции Хэллоуина перенимают постепенно. Однако в нашей стране этот праздник встречает серьезное сопротивление религиозной и консервативной части общества из-за своей истории, смысла и мрачной атрибутики.

История Хэллоуина

Считается, что история Хэллоуина идет от древних кельтов, из дохристианской эпохи. В ночь на первое ноября племена, жившие на территории Англии, Ирландии, Северной Франции, кельты праздновали начало зимы и наступление нового года.

По поверьям, в ночь с 31 октября на 1 ноября в мир живых могли пробраться потусторонние существа. Эту ночь звали Самайном, или Самхэйном. Кельты спасались как могли: гасили огонь в домах, надевали звериные шкуры, друиды приносили в жертву животных.

В начале нашей эры традиции кельтов и римлян смешались. Еще через несколько веков, с окончательным приходом христианства, 1 ноября стали отмечать День всех святых. А канун католического праздника оброс языческими традициями, и в итоге два праздника в сознании многих людей слились в один. В названии – канун Дня всех святых, в традициях – ни капельки христианских.

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