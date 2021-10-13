Горняк22: Алтайский край потратит 9,3 млрд бюджетного кредита на производство и дороги

Мост на Новом рынке Фото: телеканал "Толк"

На бюджетные деньги планируют реконструировать объезд в обход Барнаула с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами и путепровод в районе Нового рынка на проспекте Ленина

Алтайскому краю одобрили заявку на бюджетный кредит в сумме около 9,3 млрд рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилых домов с прогнозируемым вводом жилья в объеме 254 тыс. кв. метров, а также на строительство промышленных объектов и развитие туристической и медицинской инфраструктуры. Планируется создание более 3,7 тыс. новых рабочих мест.

Дороги

По данным Минтранса Алтайского края, уже прошла экспертизу проектно-сметная документация на реконструкцию двух участков дороги Алтайское – Ая – «Бирюзовая Катунь». В стадии подготовки документы на реконструкцию моста через реку Белокуриха к создающейся пантолечебнице.

В проекте – реконструкция объезда в обход Барнаула с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами и реконструкция путепровода по проспекту Ленина.

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Также средства кредита пойдут на развитие инфраструктуры для единственного в регионе месторождения бурого угля – Мунайского. В 2020 году добыча топлива составила более 100 тыс. тонн. К 2035 году планируется увеличить ее до 650 тыс. тонн, из-за чего возникла потребность в объезде. На строительство автодороги в обход села Сузоп в Солтонском районе выделят 100 млн рублей.

Также в крае построят или отремонтируют автомобильные дороги, мосты, путепроводы через железнодорожные пути в Белокурихе, Заринске и Заринском районе.

Производство

По данным регионального минпромэнерго, в частности, компания «Мартика» планирует построить в Барнауле производственно-складской комплекс с общим объемом инвестиций в 2,8 млрд рублей. Обеспечить промышленную площадку инженерной инфраструктурой планируется как раз за счет средств бюджетного кредита. Предусмотрено строительство инженерных сетей и коммуникаций по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению на сумму 211 млн рублей.

Еще один проект реализует БМК «Меланжист Алтая» – деньги пойдут на создание современного текстильного производства от переработки хлопкового и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. Для строительства комплекса нужна реконструкция инженерных сетей. На эти цели выделят 941,9 млн рублей.

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Второй после Москвы

Кредит, одобренный Алтайскому краю, – второй по объему после Москвы (столица РФ получила 81,2 млрд рублей) и самый большой среди других 11 регионов РФ. Как отметил губернатор Виктор Томенко, в случае если общий по стране лимит в 500 млрд рублей останется невостребованным, в регионе подготовили резервные проекты, на которые край сможет получить дополнительные средства.

Как сообщали ранее в правительстве региона, комиссия одобрила все 15 заявленных краем проектов. В 2022-2023 годах планируется создать 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. По данным минэкономразвития края, поступление бюджетных кредитов позволит привлечь частные средства в объеме более 32 млрд рублей.

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