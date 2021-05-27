Горняк22: В России учёный предложил для выпускников альтернативу ЕГЭ

Экзамен Фото: pixabay.com

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным вступительным экзаменам

Учеников можно оценивать по достижениям и текущей успеваемости вместо сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, заявил доктор педагогических наук Сергей Комков, сообщает URA.RU.

«Нужно разрабатывать и другие формы оценки знаний. Можно оценивать выпускника по текущей успеваемости, по знаниям, которые он показывал на протяжении двух лет. Ещё одним из вариантов является итоговое портфолио ученика», – предложил он .

По его мнению, так школьники смогут избежать стресса и перегрузок из-за ЕГЭ, но для тех, кто хочет сдавать экзамен в тестовой форме, можно оставить такую возможность.

Однако ректор Московского педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко возразил, что такая система не позволит объективно оценивать выпускников, если они сдавали разные экзамены.

«Система должна быть более сложная. Портфолио хорошо как дополнение. Можно было бы увеличить число баллов, которые прибавляют за портфолио», — отметил эксперт.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке от фракции КПРФ Олег Смолин предложил школьникам дать право самим выбирать, как сдавать выпускные и вступительные экзамены – в виде сочинения и устной проверки знаний или в форме ЕГЭ. По его мнению, такое решение повысило бы шансы на поступление в вузы творческих детей.

Ранее «Толк» сообщал, что в 2022 году ЕГЭ снова станет обязательным для всех выпускников. Сейчас ЕГЭ обязателен только для выпускников, которые собираются учиться в высших учебных заведениях.

ТОЛК