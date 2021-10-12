Горняк22: Россияне увидят новую сторублевую купюру в конце 2022 года

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

По словам эксперта, модернизированные банкноты будут вводить в оборот поэтапно. Новые банкноты в 1000 и 5000 рублей выпустят в в 2023 году, 500-рублевую – в 2024 году, а 10 и 50 рублей – в 2025 году

Новая сторублевая купюра поступит в обращение в конце 2022 года, заявил зампред Центробанка Михаил Алексеев, сообщают «Известия».

«Эскизный проект уже утвержден, но кредитным организациям потребуется несколько месяцев, чтобы настроить свои банкоматы под новую банкноту», – объяснил он.

По словам зампреда, на новой купюре могут разместить символы Москвы: главное здание МГУ, Красную площадь, «Зарядье» и Шуховскую башню.

В Центробанке рассказали, что в 2023–2025 годах денежный оборот будут постепенно насыщать новыми сторублевками, а в 2026–2029 годах их доля станет значительной.

До 2025 года Банк России запланировал усовершенствовать банкноты шести номиналов от 10 до 5 000 рублей. Купюры образца 1997 года при этом останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.

Ранее «Толк» сообщал, что в барнаульский банк попала фальшивая купюра из супермаркета. Силовики изъяли купюру. Как показала экспертиза, банкноту напечатали на струйном принтере. Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело.

ТОЛК