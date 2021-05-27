Горняк22: Томенко поздравил алтайских предпринимателей с праздником

Виктор Томенко Фото: официальный сайт Алтайского края

Сегодня численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в крае составляет свыше 300 тысяч человек — это более трети экономически активного населения края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили предпринимателей Алтайского края с профессиональным праздником. Текст обращения публикует официальный сайт региона.

«Мы благодарим наших предпринимателей за активное участие в жизни региона, решение социально-экономических проблем и благотворительность», – говорится в сообщении.

Томенко отметил, что последствия ограничительных мер из-за коронавируса «тяжело ударили» по многим направлениям бизнеса.

«Однако деловые качества предпринимателей и господдержка помогли сохранить предприятия и коллективы, способствовали стабилизации экономики региона в целом» – заключил глава региона.

Сегодня численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в крае составляет свыше 300 тысяч человек – это более трети экономически активного населения края.

Ранее стало известно, что Виктор Томенко утвердил новое почетное звание в Алтайском крае.

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