Горняк22: В России будут разрабатывать стандарт расходов на ЖКХ

Михаил Мишустин Фото: altairegion22.ru

В правительстве планируют получить предложения по нормированию расходов и установлению стандартов на ЖКХ до 1 июля 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минтруду, Минстрою и Минэкономразвития разработать стандарт допустимых расходов граждан на оплату ЖКХ, сообщает «Российская газета».

По его словам, такой стандарт допустимой доли расходов должен быть установлен с учетом экономических и социальных особенностей регионов и с определением источников финансирования.

В 2020 году Минстрой уже предлагал в течение пяти лет снизить порог получения субсидий с 22% до 15%. Но Минфин не поддержал эту инициативу. Теперь с подобным предложением к премьер-министру обратились депутаты.

«Предоставление субсидии на оплату ЖКУ – это полномочие регионов, сумма которых зависит от его климатических и экономических особенностей. Регионы должны сами определять стандарт стоимости услуг ЖКХ, нормативы площади для определения размера субсидий и размеры допустимой доли расходов граждан на ЖКУ», – заявил премьер-министр.

В настоящий момент, если оплата ЖКУ отнимает большую долю семейных доходов (22%), то семья может претендовать на субсидии. В регионах эту планку могут снижать. В 2020 году в 24 регионах максимальная доля расходов семьи на квартплату была от 15 до 21%, в трех субъектах – менее 15%.

В 2019 году на субсидии по ЖКХ было выделено 70 млрд рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что новым главой комитета ЖКХ Барнаула стал Денис Ращепкин. Должность председателя стала вакантной после ухода с этого поста в начале апреля прежнего руководителя Антона Бенса после череды коммунальных ЧП.

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