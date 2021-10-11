Горняк22: Ипотека на новостройки в Алтайском крае рухнула на 40%

Ипотека. Брелок. Дом Фото: Jens Neumann с сайта Pixabay

Ипотечное кредитование в Алтайском крае снижается в сегменте новостроек и растет на рынке вторичного жилья. При этом набирает обороты программа для семей с детьми

В Алтайском крае продолжает обваливаться ипотечное кредитование на первичном рынке. Так, по данным Дом.рф, в августе жители региона взяли в кредит лишь 518 новостроек. Это на 42% ниже, чем годом ранее. Но в денежном эквиваленте падение составило только 24%, что связано с растущими ценами.

«Вторичка» растет

Вместе с тем на вторичном рынке жители края оформили более 2,1 тыс. ипотек, что на 10% больше, если сравнить с августом 2020-го. В денежном выражении объем достиг 4,1 млрд рублей (прирост 30%).

Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»

При этом общее количество выданных ипотек в августе составило 2 625 (на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года) и 5,48 млрд рублей (на 11% выше). При этом стремительно растет средневзвешенная ставка – на первичном рынке она составляет 6,26%, на вторичном – 8,29%. Это обусловлено тем, что Центробанк в последние месяцы планомерно поднимает ключевую ставку.

Увеличивается и средний срок кредитования – он уже достигает 19,5 лет, что на полтора года больше. А сумма ипотеки выросла до 2,088 млн рублей (на 19%). Эксперты неоднократно объясняли это стремительно дорожающей недвижимостью и низкими доходами населения. Заемщикам приходится брать больше денег у банков и растягивать кредиты, чтобы сократить ежемесячные платежи.

Семьи кинулись за новостройками

Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»

К концу лета оживились семьи с детьми, для которых сейчас созданы наиболее лояльные условия по ипотеке на новостройки. С 1 июля эта программа распространилась и на тех, кто воспитывает одного ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Ранее участвовать могли только родители двоих и более детей, а также ребенка-инвалида.

По уточненным данным Дом.рф на август, этим продуктом воспользовались 77 семей. Показатель более чем в два раза превышает провальный май. Число заемщиков с одним ребенком за последний месяц выросло почти втрое.

Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»

При этом ставка по программе тоже подросла за последние месяцы (с 4,2 до 4,9%). Напомним, правительство субсидирует разницу с рыночной, которая установлена на уровне 6%. Банки же, чтобы привлечь клиентов, делают дополнительные скидки по своей инициативе, конкурируя друг с другом.

Также в правительстве ранее расширили условия этой программы на строительство индивидуальных домов. В Алтайском крае таким шансом воспользовалась лишь единственная семья. Вместе с тем в последние месяцы снижается средняя стоимость квадрата (с 56 до 52 тыс. рублей), так как семьи покупают квартиры побольше, а на них застройщики сейчас снижают цены.

«Путинская» ипотека остановилась

Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»

В то же время наблюдается стабильно низкий спрос на так называемую «путинскую» льготную ипотеку на новостройки, ставка по которой с июля текущего года выросла с 6,5 до 7%. Ужесточение условий снизило спрос почти в 2,5 раза по сравнению с пиковыми месяцами.

Но в минувшем сентябре заявок было значительно больше (789), чем в августе (648). Хотя число фактически выданных кредитов не намного выше (290 против 220). При этом общая сумма ипотек, выданных по указанной программе, составила 605 млн рублей, что вдвое ниже, если сравнить с ажиотажным апрелем текущего года.

Статистика по данным Дом.рф Фото: «Толк»

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