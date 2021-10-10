Горняк22: Установленные в Бийске по нацпроекту детские площадки оказались небезопасными

Детская площадка Фото: "Бийское телевидение"

Игровую зону в Коммунарском построили с привлечением средств собственников домов. Весь проект обошелся в общей сложности в 1,2 млн рублей

В Бийске установленные во дворах жилых домов по нацпроекту детские площадки оказались небезопасными. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

Незакрепленная горка, торчащие крепления и штыри, установленные в метре от забора качели – далеко не весь список претензий к игровой зоне по переулку Коммунарскому 16/1.

По данным ресурса, установку конструкций здесь заканчивали в 2020 году – в спешке и уже по снегу. А в августе нынешнего года на площадку снова пришли рабочие, чтобы демонтировать опасные детали.

Жителям обещали, что недоделки исправят до 1 сентября, однако за полтора месяца этого не произошло. Аналогичным образом оказались нарушены права собственников и во дворе дома №27 по улице Ударной.

Бийчане опасаются, что в полуразобранном виде площадки вновь уйдут под снег, однако пока на их обращения в надзорные органы и администрацию активными действиями не реагируют.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в алтайском городе сняли на видео опасную детскую горку.

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