Горняк22: Будут перевыборы: 10 депутатов Камня-на-Оби сложили полномочия

Кресло. Портфель Фото: pexels.com

Из-за недокомплекта — это ровно половина от общей численности депутатов — повторные выборы будут проводить по 10 одномандатным округам

В Камне-на-Оби пройдут перевыборы депутатов в городской совет после того, как сразу 10 человек, избранные одновременно и в Каменское райсобрание, сложили полномочия в пользу вышестоящего органа. Об этом сообщает «Амител».

По данным ресурса, новая процедура назначена на 21 ноября и может обойтись бюджету города в 1,5 млн рублей.

Первые кандидаты уже сдали свои документы.

На сентябрьских выборах в Каменское райсобрание большинство мандатов получила КПРФ, напоминает портал. Эксперты назвали этот результат главной сенсацией на муниципальных выборах в крае.

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