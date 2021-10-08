Горняк22: В 2022 году Алтайский край израсходует из бюджета больше денег, чем получит

Данил Ситников,министр финансов Алтайского края Фото: Антон Федотов

Дефицит бюджета предельный – 6,7 млрд рублей. Траты на отрасли социальной сферы составят 73% расходной части. Краевое правительство обещает сохранить все соцвыплаты

Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год запланировали в сумме 134 млрд 201 млн рублей. Объем предполагаемых расходов – 140 млрд 987 млн рублей. Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита в размере 6,7 млрд рублей, сообщает официальный сайт региона.

Проект закона «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представил на заседании правительства Алтайского края министр финансов региона Данил Ситников. Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год запланированы в объеме 67 млрд 861 млн рублей, что на 14% выше первоначального бюджета на текущий год. Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 66 млрд 340 млн рублей, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%.

«Благодаря мерам поддержки экономической деятельности, семей с детьми и реализации других антикризисных мер мы выходим на стабилизацию экономической ситуации в регионе. Проект краевого бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами бюджетной политики, в том числе увеличением заработной платы и безусловным выполнением всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края», – отметил Данил Ситников.

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Траты на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 73% расходной части бюджета. Расходы на заработную плату предусматриваются с учетом внесенного на согласование в Госдуму РФ нового МРОТ – 13 617 рублей.

Для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента РФ, зарплаты проиндексируют на 15,9%. Для работников бюджетного сектора экономики региона, на которых не распространяется действие указов, и государственных гражданских служащих Алтайского края предусмотрена индексация в размере 4% с 1 октября 2022 года.

Сохранятся все виды социальных выплат, их индексируют на уровень роста тарифов ЖКУ. Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного за 2022 год прожиточного минимума в Алтайском крае. Предусмотрено увеличение размеров единовременной выплаты педагогам и отдельным категориям граждан, работающим и живущим в сельской местности.

«Уже тот объем средств, который видим, вселяет оптимизм. Наши финансовые возможности в 2022 году, как по отношению к первоначальным параметрам 2021 года, так и с учетом всех корректировок, будут увеличены», – подчеркнул глава региона Виктор Томенко.

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