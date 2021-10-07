Горняк22: В Алтайском крае за год вдвое выросло число миллиардеров

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Сумма налогового вычета на доходы физлиц в Алтайском крае за 2021 год составила 2,5 млрд рублей – на 14% больше, чем в прошлом году

В 2021 году в Алтайском крае зарегистрировали 20 604 миллионера. Такие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по региону. Во всех категориях их число выросло, причем в разрезе от 10 до 500 млн рублей число миллионеров увеличилось вдвое.

Также в крае в два раза выросло число миллиардеров: в 2020-м их было трое, а теперь шестеро.

Все миллиардеры – индивидуальные предприниматели. И все – производственники. По одному – переработчики сахара и рыбы, двое занимаются торгово-закупочной деятельностью, еще двое – молочным производством.

Миллионеров налоговая поделила на пять категорий по уровню заработка:

свыше 1 млн рублей заработали 10 305 налогоплательщиков (на 6% больше прошлогоднего уровня);

налогоплательщиков (на 6% больше прошлогоднего уровня); доход от 1 млн до 10 млн рублей задекларировали 9 834 человека (на 48% больше, чем в 2020-м). В основном они «обогатились» за счет продажи имущества;

человека (на 48% больше, чем в 2020-м). В основном они «обогатились» за счет продажи имущества; от 10 до 100 млн рублей заработали 395 миллионеров (в два раза больше уровня прошлого года);

миллионеров (в два раза больше уровня прошлого года); от 100 до 500 млн рублей нажили 63 человека (в два раза больше, чем в 2020-м);

человека (в два раза больше, чем в 2020-м); от 500 млн до 1 млрд рублей задекларировали семеро – на четыре человека больше, чем в прошлом году.

314 млн рублей налога собрали в Алтайском крае с физлиц, подавших декларации по форме 3-НДФЛ. Это на 38% больше, чем годом ранее, или на 86 млн рублей.

Всего за 2021 год в налоговую службу Алтайского края поступило 163 декларации по форме 3-НДФЛ – на 27% больше уровня прошлого года. Такие декларации подают физлица, получившие доходы от продажи имущества, вознаграждений, выигрышей в лотерею, получения имущества в дар и от источников, находящихся за пределами РФ.

ТОЛК