Горняк22: Бывший собственник проблемной ТЭЦ Ярового отсудил у города 170 млн рублей

ТЭЦ Фото: pixabay.com

Собственник по просьбе краевых властей купил станцию в 2016 году, однако фактически ею не управлял. После нескольких ЧС ТЭЦ у него попросту забрали

Бывший собственник ТЭЦ Ярового – компания «ТПК Ресурс» – отсудила более 170 млн рублей у местного МУП и мэрии города. Компания оказалась недовольна тем, что в 2019 году по решению комиссии ЧС у нее забрали станцию, в которую она вложила средства, сообщает ИА «Алтапресс».

«ТПК Ресурс» купила станцию в 2016 году. Однако фактически до 1 октября 2019 года ею управляла подконтрольная мэрии организация ЯТЭК. После несколько аварий, срывов поставок угля и введения режима ЧС в ноябре 2019 года управление станции вновь передали МУП.

Кроме того, арбитражный суд признал два договора купли-продажи утратившими силу.

При этом деньги покупателю никто возвращать не собирался. Тогда владелец компании подал в суд и потребовал от МУПа 138 млн рублей и более 12 млн рублей процентов, набежавших с даты передачи ТЭЦ муниципальному предприятию. От администрации Ярового он хотел получить 27 млн и 2,5 млн соответственно.

Однако суд опирался на мировое соглашение, по которому собственник после покупки должен был выполнить ряд условий: реконструировать котлы, построить новый золоотвал и др. В случае невыполнения обязательств договор купли-продажи расторгается, а деньги покупателю возвращаются. Теперь МУП должен уплатить бывшему собственнику 152 млн рублей (не считая дополнительных процентов), администрация Ярового – около 30 млн рублей.

В свою очередь ответчики требовали взыскать с «ТПК Ресурс» ущерб за восстановление ТЭЦ – 263 млн рублей, так как администрации пришлось самостоятельно закупать уголь и материалы, когда на ТЭЦ произошло ЧС. Удовлетворить требования администрации суд отказался.

Напомним, в Яровом решили сохранить режим ЧС в преддверии отопительного сезона. При этом надежность ТЭЦ в Яровом власти оценили как более высокую, чем была два года назад. Режим ЧС ввели в городе еще в ноябре 2019 года из-за состояния ТЭЦ. Постоянно происходили аварии, и люди зимой мерзли в домах.

ТОЛК