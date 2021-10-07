Горняк22: Вот вам месяц: в Алтайском крае отсрочили запрет на убой скота в подворьях

Мясо Фото: stroy-podskazka.ru

Алтайские фермеры надеются, что власти вмешаются в ситуацию и решат проблему. А пока, по слухам, в районах уже появились скупщики мяса «за бесценок»

Краевое управление ветеринарии согласилось сдвинуть сроки запрета на убой скота на личных подворьях на 10 ноября. Документ имеется в распоряжении «Толка». Депутаты АКЗС же просят сделать отсрочку до конца ноября.

Ранее с 1 октября управление перестало выдавать документы на домашнее мясо, без которых торговать на рынке нельзя. Фермерам предложили забивать скот на спецплощадках и пунктах, специально предназначенных для этих целей. Однако они пока есть не во всех районах.

Запрет вызвал бурный протест ряда фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

По словам председателя комитета по аграрной политике АКЗС Сергея Серова, профильный комитет уже направил в управление ветеринарии обращение с просьбой продлить запрет до конца ноября.

Он отметил, что Алтайский край – аграрный регион, отметив, что в соседних регионах запрет начал действовать еще с марта 2021 года.

Кроме того, по его словам, технический регламент Таможенного союза приняли еще в 2013 году, а приказ минсельхоза вышел в 2020 году.

«Нужно понимать, что эти ограничения вводятся для соблюдения санитарных норм и недопущения распространения африканской чумы и ящура. Если мы не выполним эти условия Таможенного союза, то получим запрет на вывоз мяса из региона, что тоже чревато различными негативными последствиями», – сказал он.

Серов добавил, что сертифицированные бойни есть в большинстве районов края, а кое-где их несколько штук. Однако в регионе остается семь муниципалитетов, где таких площадок нет. Но и там, по его словам, такие места появятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что запрет начальника краевого ветуправления Владимира Самодурова связан с письмом из федерального минсельхоза о «недопущении подворного убоя» – в документе в качестве альтернативы предлагается использовать убойные пункты и площадки.

По некоторым данным, в селах уже появились скупщики, которые принимают скот без документов по 90 и даже 60 рублей за килограмм живого веса, делают кустарно забой и вывозят мясо из региона.

ТОЛК